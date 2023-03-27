Орнатский Николай Иванович
Место рождениясело Едома, Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Дата рождения1847
Дата смерти10.11.1884
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
село Едома, Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя
вторая половина 1847
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
10.11.1884
Вологда, Российская империя
Горбачевское кладбище