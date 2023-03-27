Орнатский Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрнатский Николай Иванович

Орнатский Николай Иванович

avatar

Место рождения

село Едома, Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя

Дата рождения

1847

Дата смерти

10.11.1884

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Орнатский Иоанн Михайлович

Мать: Орнатская Хиония Матвеевна

село Едома, Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя
вторая половина 1847
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
10.11.1884
Вологда, Российская империя
Горбачевское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close