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Мирославский Андрей Александрович

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Место рождения

село Заболотье, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя

Дата рождения

24.09.1848

Дата смерти

12.02.1913

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1848

Отец: Мирославский Александр Гаврилов

Мать: Мирославский Александра Андреева

село Заболотье, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
или с.Коленец Череповецского уезда ???
Рождение ребёнка
01.06.1873

Сын: Мирославский Иван Андреевич

Мать ребёнка: Мирославская Анна Ивановна

Рождение ребёнка
01.06.1873

Сын: Мирославский Александр Андреевич

Мать ребёнка: Мирославская Анна Ивановна

Саров, Тамбовская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.07.1874

Сын: Мирославский Иван Андреевич

Мать ребёнка: Мирославская Анна Ивановна

погост Сорово, Кирилловский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1878

Сын: Мирославский Всеволод Андреевич

Мать ребёнка: Мирославская Анна Ивановна

Коленец, Ковжская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1878

Сын: Мирославский Николай Андреевич

Мать ребёнка: Мирославская Анна Ивановна

Череповецкий уезд, Ковжская волость, погост Коленец
Рождение ребёнка
19.07.1879

Сын: Мирославский Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Мирославская Анна Ивановна

Коленец, Ковжская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1882

Сын: Мирославский Павел Андреевич

Мать ребёнка: Мирославская Анна Ивановна

Коленец, Ковжская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
22.02.1885

Сын: Мирославский Василий Андреевич

Мать ребёнка: Мирославская Анна Ивановна

Коленец, Ковжская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
24.04.1887

Сын: Мирославский Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Мирославская Анна Ивановна

Коленец, Ковжская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
24.04.1887

Сын: Мирославский Борис Андреевич

Мать ребёнка: Мирославская Анна Ивановна

Коленец, Ковжская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
После 1895

Дочь: Нина Андреевна

Мать ребёнка: Мирославская Анна Ивановна

Коленец, Ковжская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мирославская Анна Ивановна

Смерть
12.02.1913
село Заболотье, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
похоронен возле Заболотской церкви
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