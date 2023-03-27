Мирославский Андрей Александрович
Место рождениясело Заболотье, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Дата рождения24.09.1848
Дата смерти12.02.1913
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Сын: Мирославский Иван Андреевич
Мать ребёнка: Мирославская Анна Ивановна
Сын: Мирославский Александр Андреевич
Мать ребёнка: Мирославская Анна Ивановна
Сын: Мирославский Иван Андреевич
Мать ребёнка: Мирославская Анна Ивановна
Сын: Мирославский Всеволод Андреевич
Мать ребёнка: Мирославская Анна Ивановна
Сын: Мирославский Николай Андреевич
Мать ребёнка: Мирославская Анна Ивановна
Сын: Мирославский Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Мирославская Анна Ивановна
Сын: Мирославский Павел Андреевич
Мать ребёнка: Мирославская Анна Ивановна
Сын: Мирославский Василий Андреевич
Мать ребёнка: Мирославская Анна Ивановна
Сын: Мирославский Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Мирославская Анна Ивановна
Сын: Мирославский Борис Андреевич
Мать ребёнка: Мирославская Анна Ивановна
Дочь: Нина Андреевна
Мать ребёнка: Мирославская Анна Ивановна