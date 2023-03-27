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Орнатский Василий Иванович

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Место рождения

село Едома, Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя

Дата рождения

24.02.1856

Дата смерти

08.08.1938

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1856

Отец: Орнатский Иоанн Михайлович

Мать: Орнатская Хиония Матвеевна

село Едома, Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Образование
1875
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Образовательное учреждение: Вологодская духовная семинария
Образование
С 1875 по 1880
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
С 1881 по 1882
Старая Русса, Новгородская губерния
врач
Работа или профессия
С 1882 по 1888
Вологда, город Вологда, Вологодская область
младший врач
Образование
С 1888 по 1890
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
С 1892 по 1894
Варшава
старший врач
Рождение ребёнка
10.11.1893

Сын: Орнатский Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Орнатская Людмила Николаевна

Варшава, Российская империя
Работа или профессия
1894
Архангельск
помощник Архангел. губерн. врачеб. инспектора
Работа или профессия
1894
Архангельск
помощник Архангельского губернского врачебного инспектора
Работа или профессия
1894
Архангельск
помощник Архангельского губернского врачебного инспектора
Работа или профессия
1894
Архангельск
помощник Архангельского губернского врачебного инспектора
Рождение ребёнка
17.07.1895

Сын: Орнатский Николай Васильевич

Мать ребёнка: Орнатская Людмила Николаевна

Архангельск, Российская империя
Рождение ребёнка
22.04.1901

Дочь: Кузнецова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Орнатская Людмила Николаевна

Архангельск, Российская империя
5 мая
Работа или профессия
С 1907 по 1914
Киев, Киевский уезд
Киев. губерн. врачеб. инспектор
Работа или профессия
С 1907 по 1914
Киев, Киевский уезд
Киевский губернский врачебный инспектор
Работа или профессия
С 1907 по 1914
Киев, Киевский уезд
Киевский губернский врачебный инспектор
Работа или профессия
С 1907 по 1914
Киев, Киевский уезд
Киевский губернский врачебный инспектор
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орнатская Людмила Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
врач
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
08.08.1938
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
в июне 2016 года могила в неудовлетворительном состоянии: крест покосившийся, надпись читается с трудом (обнов??ена маркером)
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