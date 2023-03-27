Орнатский Василий Иванович
Место рождениясело Едома, Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Дата рождения24.02.1856
Дата смерти08.08.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1856
село Едома, Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Образование
1875
Образовательное учреждение: Вологодская духовная семинария
Образование
С 1875 по 1880
Работа или профессия
С 1881 по 1882
Старая Русса, Новгородская губерния
врач
Работа или профессия
С 1882 по 1888
младший врач
Образование
С 1888 по 1890
Работа или профессия
С 1892 по 1894
Варшава
старший врач
Рождение ребёнка
10.11.1893
Сын: Орнатский Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Орнатская Людмила Николаевна
Варшава, Российская империя
Работа или профессия
1894
Архангельск
помощник Архангел. губерн. врачеб. инспектора
Работа или профессия
1894
Архангельск
помощник Архангельского губернского врачебного инспектора
Работа или профессия
1894
Архангельск
помощник Архангельского губернского врачебного инспектора
Работа или профессия
1894
Архангельск
помощник Архангельского губернского врачебного инспектора
Рождение ребёнка
17.07.1895
Сын: Орнатский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Орнатская Людмила Николаевна
Архангельск, Российская империя
Рождение ребёнка
22.04.1901
Дочь: Кузнецова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Орнатская Людмила Николаевна
Архангельск, Российская империя
5 мая
Работа или профессия
С 1907 по 1914
Киев. губерн. врачеб. инспектор
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.08.1938
Похороны
Неизвестно
в июне 2016 года могила в неудовлетворительном состоянии: крест покосившийся, надпись читается с трудом (обнов??ена маркером)