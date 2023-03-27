Кузнецова (Орнатская) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Орнатская) Наталья Васильевна

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Место рождения

Архангельск, Российская империя

Дата рождения

22.04.1901

Дата смерти

28.11.1967

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1901

Отец: Орнатский Василий Иванович

Мать: Орнатская Людмила Николаевна

Архангельск, Российская империя
5 мая
Образование
1923
Медицинский институт, Петроград
Военная награда
1940
Финская война
Медаль "За боевые заслуги"
Военная служба
?.06.1941
Ленинградский ОВК, Ленинградская область, СССР
Работа или профессия
Между ?.05.1942 и ?.06.1945
инспектор-хирург Полевого эвакопункта 158
Военная награда
30.03.1943
ВС 5 Танк. Армии Воронежского фронта
Орден Красной Звезды
Военная награда
Около 1943
Медаль "За оборону Сталинграда"
Военная награда
14.05.1945
ВС 6 А 1 Украинского фронта
Орден Великой Отечественной войны I степени
Работа или профессия
С 1954 по 1964
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
хирург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Александр Владимирович

Получение воинского звания/чина
Неизвестно
майор медслужбы
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
28.11.1967
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В 2016 году надгробие в хорошем состоянии. Надпись обновлена маркерами. Похоронена вместе с мужем. Рядом могила отца, матери и брата
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