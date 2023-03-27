Орнатская (Царевская) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орнатская (Царевская) Людмила Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 01.01.1875

Дата смерти

28.12.1939

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.01.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1893

Сын: Орнатский Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Орнатский Василий Иванович

Варшава, Российская империя
Рождение ребёнка
17.07.1895

Сын: Орнатский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Орнатский Василий Иванович

Архангельск, Российская империя
Рождение ребёнка
22.04.1901

Дочь: Кузнецова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Орнатский Василий Иванович

Архангельск, Российская империя
5 мая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орнатский Василий Иванович

Смерть
28.12.1939
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
рядом с мужем
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