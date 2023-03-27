Орнатская (Царевская) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 01.01.1875
Дата смерти28.12.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.01.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1893
Сын: Орнатский Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Орнатский Василий Иванович
Варшава, Российская империя
Рождение ребёнка
17.07.1895
Сын: Орнатский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Орнатский Василий Иванович
Архангельск, Российская империя
Рождение ребёнка
22.04.1901
Дочь: Кузнецова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Орнатский Василий Иванович
Архангельск, Российская империя
5 мая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.1939
Похороны
Неизвестно
рядом с мужем