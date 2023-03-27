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Орнатский Николай Васильевич

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Место рождения

Архангельск, Российская империя

Дата рождения

17.07.1895

Дата смерти

10.10.1964

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1895

Отец: Орнатский Василий Иванович

Мать: Орнатская Людмила Николаевна

Архангельск, Российская империя
Рождение ребёнка
18.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орнатская Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орнатская Валентина Александровна

Развод
Неизвестно

Жена: Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель МАДИ
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.10.1964
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен на 15 участке Ваганьковского кладбища в Москве.
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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