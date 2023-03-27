Орнатский Николай Васильевич
Место рожденияАрхангельск, Российская империя
Дата рождения17.07.1895
Дата смерти10.10.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1895
Архангельск, Российская империя
Рождение ребёнка
18.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орнатская Валентина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель МАДИ
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.10.1964
Похоронен на 15 участке Ваганьковского кладбища в Москве.
Похороны
Неизвестно