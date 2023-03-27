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Орнатский Пётр Иванович

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Место рождения

село Едома, Пачевская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя

Дата рождения

1842

Дата смерти

1884

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Орнатский Иоанн Михайлович

Мать: Орнатская Хиония Матвеевна

село Едома, Пачевская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя
вторая половина 1842
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1884
Вологда, Российская империя
Горбачевское кладбище
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