Орнатский Пётр Иванович
Место рождениясело Едома, Пачевская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Дата рождения1842
Дата смерти1884
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
село Едома, Пачевская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя
вторая половина 1842
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1884
Вологда, Российская империя
Горбачевское кладбище