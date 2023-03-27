Орнатский Матвей Иванович
Место рождениясело Едома, Пачевская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Дата рождения15.11.1840
Дата смерти19.11.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1840
село Едома, Пачевская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя
вторая половина 1840
Работа или профессия
С 1867 по 1878
преподаватель
Образование
1867
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
С 1878 по 1879
Россия
преподаватель
Работа или профессия
С 1878 по 1879
Российская империя
преподаватель
Работа или профессия
С 1879 по 1884
инспектор
Рождение ребёнка
13.08.1883
Дочь: Пик Елизавета Матвеевна
Мать ребёнка: Орнатская Надежда Александровна
Нижний Новгород, Российская империя
Работа или профессия
С 1884 по 1889
Скопин, Рязанская губерния
преподаватель
Рождение ребёнка
?.02.1885
Дочь: Дитерихс Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Орнатская Надежда Александровна
Скопин, Рязанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.08.1886
Мать ребёнка: Орнатская Надежда Александровна
Скопин, Рязанская губерния, Российская империя
Входоиерусалимская церковь
Работа или профессия
С ?.08.1889 по ?.08.1896
Череповецкий район, Россия
преподаватель
Работа или профессия
С ?.08.1889 по ?.08.1896
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
преподаватель
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Александра Матвеевна
Мать ребёнка: Орнатская Надежда Александровна
Скопин, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1891
Мать ребёнка: Орнатская Надежда Александровна
Череповец, Новгородская губерния
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Куличкова Лидия Матвеевна
Мать ребёнка: Орнатская Надежда Александровна
Новгородская губерния, Череповец
Бракосочетание
Неизвестно
Знаменская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Петрозаводск
преподаватель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.11.1897
Петрозаводск
Коленецкое кладбище, рядом с отцом Иоанном
Рождение ребёнка
1897
Сын: Орнатский Георгий Матвеевич
Мать ребёнка: Орнатская Надежда Александровна
Петрозаводск