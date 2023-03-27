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Орнатский Матвей Иванович

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Место рождения

село Едома, Пачевская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя

Дата рождения

15.11.1840

Дата смерти

19.11.1897

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1840

Отец: Орнатский Иоанн Михайлович

Мать: Орнатская Хиония Матвеевна

село Едома, Пачевская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя
вторая половина 1840
Работа или профессия
С 1867 по 1878
Вологда, город Вологда, Вологодская область
преподаватель
Образование
1867
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
С 1878 по 1879
Россия
преподаватель
Работа или профессия
С 1878 по 1879
Российская империя
преподаватель
Работа или профессия
С 1879 по 1884
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
инспектор
Рождение ребёнка
13.08.1883

Дочь: Пик Елизавета Матвеевна

Мать ребёнка: Орнатская Надежда Александровна

Нижний Новгород, Российская империя
Работа или профессия
С 1884 по 1889
Скопин, Рязанская губерния
преподаватель
Рождение ребёнка
?.02.1885

Дочь: Дитерихс Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Орнатская Надежда Александровна

Скопин, Рязанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.08.1886

Сын: Орнатский Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Орнатская Надежда Александровна

Скопин, Рязанская губерния, Российская империя
Входоиерусалимская церковь
Работа или профессия
С ?.08.1889 по ?.08.1896
Череповецкий район, Россия
преподаватель
Работа или профессия
С ?.08.1889 по ?.08.1896
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
преподаватель
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Александра Матвеевна

Мать ребёнка: Орнатская Надежда Александровна

Скопин, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1891

Сын: Орнатский Пётр Матвеевич

Мать ребёнка: Орнатская Надежда Александровна

Череповец, Новгородская губерния
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Куличкова Лидия Матвеевна

Мать ребёнка: Орнатская Надежда Александровна

Новгородская губерния, Череповец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орнатская Надежда Александровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Знаменская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Петрозаводск
преподаватель
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
19.11.1897
Петрозаводск
Коленецкое кладбище, рядом с отцом Иоанном
Рождение ребёнка
1897

Сын: Орнатский Георгий Матвеевич

Мать ребёнка: Орнатская Надежда Александровна

Петрозаводск
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