(Орнатская) Александра Матвеевна
Место рожденияСкопин, Рязанская губерния
Дата рождения1889
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Скопин, Рязанская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
домашняя учительница французского языка
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Крещение
Неизвестно
Скопин, Рязанская губерния
Входоиерусалимская церковь
Смерть
1943