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(Орнатская) Александра Матвеевна

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Место рождения

Скопин, Рязанская губерния

Дата рождения

1889

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Орнатский Матвей Иванович

Мать: Орнатская Надежда Александровна

Скопин, Рязанская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
домашняя учительница французского языка
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Крещение
Неизвестно
Скопин, Рязанская губерния
Входоиерусалимская церковь
Смерть
1943
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