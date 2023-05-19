Мирославский Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения19.07.1879
Дата смерти1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1879
Рождение ребёнка
28.09.1905
Сын: Мирославский Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Мирославская Мария Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Чудской церкви.
Работа или профессия
Неизвестно
священник Чудской церкви
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Чудской церкви
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Чудской церкви.
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Чудской церкви.
Место жительства
Неизвестно
Череповецкий уезд, Шухободская волость, погост Чудь
Смерть
1949