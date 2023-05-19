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Мирославский Михаил Андреевич

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Место рождения

Коленец, Ковжская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

19.07.1879

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1879

Отец: Мирославский Андрей Александрович

Мать: Мирославская Анна Ивановна

Коленец, Ковжская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
28.09.1905

Сын: Мирославский Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Мирославская Мария Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мирославская Мария Викторовна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник Чудской церкви.
Работа или профессия
Неизвестно
священник Чудской церкви
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Чудской церкви
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Чудской церкви.
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Чудской церкви.
Место жительства
Неизвестно
Череповецкий уезд, Шухободская волость, погост Чудь
Смерть
1949
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