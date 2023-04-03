Таранов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таранов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1759 г.р.

Мать

Вычислено 1759 г.р.

Жена

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779

Отец: Таранов Павел

Мать: Ефимия

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Сын: Таранов Филипп

Мать ребёнка: Таранова Софья

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Таранов Григорий

Мать ребёнка: Таранова Софья

Рождение ребёнка
1809

Сын: Таранов Иосиф

Мать ребёнка: Таранова Софья

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Таранова Софья

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Таранова Софья

Бракосочетание
Между 1818 и 1828

Жена: Таранова Елена Стефанова

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Праскева

Мать ребёнка: Таранова Софья

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
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