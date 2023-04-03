Таранов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779
Отец: Таранов Павел
Мать: Ефимия
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Сын: Таранов Филипп
Мать ребёнка: Таранова Софья
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Сын: Таранов Григорий
Мать ребёнка: Таранова Софья
Рождение ребёнка
1809
Сын: Таранов Иосиф
Мать ребёнка: Таранова Софья
Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Таранова Софья
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Таранова Софья
Бракосочетание
Между 1818 и 1828
Жена: Таранова Елена Стефанова
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Праскева
Мать ребёнка: Таранова Софья
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
холера | РГВИА, ф. 13454, оп. 15, д. 98