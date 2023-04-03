Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1759
Дата смертиМежду 27.11.1821 и 1827
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1759
Отец: Иван
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1779
Сын: Таранов Иван
Отец ребёнка: Таранов Павел
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Таранова) Наталья
Отец ребёнка: Таранов Павел
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Таранова) Авдотья
Отец ребёнка: Таранов Павел
Рождение ребёнка
Вычислено 1794
Сын: Таранов Ефим
Отец ребёнка: Таранов Павел
Рождение ребёнка
Вычислено 1795
Дочь: (Таранова) Анна
Отец ребёнка: Таранов Павел
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Дочь: (Таранова) Евдокия
Отец ребёнка: Таранов Павел
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Сын: Таранов Никита
Отец ребёнка: Таранов Павел
Смерть
Между 27.11.1821 и 1827