Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1759

Дата смерти

Между 27.11.1821 и 1827

Пол

Женский

Отец

До 1746 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1779 г.р.
1785 г.р.
1791 г.р.
Вычислено 1794 г.р.
Вычислено 1795 г.р.
Вычислено 1798 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1759

Отец: Иван

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1779

Сын: Таранов Иван

Отец ребёнка: Таранов Павел

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Таранова) Наталья

Отец ребёнка: Таранов Павел

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Таранова) Авдотья

Отец ребёнка: Таранов Павел

Рождение ребёнка
Вычислено 1794

Сын: Таранов Ефим

Отец ребёнка: Таранов Павел

Рождение ребёнка
Вычислено 1795

Дочь: (Таранова) Анна

Отец ребёнка: Таранов Павел

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Дочь: (Таранова) Евдокия

Отец ребёнка: Таранов Павел

Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Сын: Таранов Никита

Отец ребёнка: Таранов Павел

Смерть
Между 27.11.1821 и 1827

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