Таранов Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
Вычислено 1794
Отец: Таранов Павел
Мать: Ефимия
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
1809
Жена: Ксения
или 1810
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Таранова) Екатерина
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
Около 21.12.1815
Сын: Таранов Потап
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Таранова) Настасия
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
1824
Сын: Таранов Иоанн
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Таранова) Пелагея
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Таранова) Ирина
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Таранова) Марфа
Мать ребёнка: Ксения
Смерть
Неизвестно