Таранов Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таранов Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1759 г.р.

Мать

Вычислено 1759 г.р.

Жена

1795 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794

Отец: Таранов Павел

Мать: Ефимия

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
1809

Жена: Ксения

или 1810
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Таранова) Екатерина

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
Около 21.12.1815

Сын: Таранов Потап

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Таранова) Настасия

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
1824

Сын: Таранов Иоанн

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Таранова) Пелагея

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Таранова) Ирина

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Таранова) Марфа

Мать ребёнка: Ксения

Смерть
Неизвестно

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