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Таранов Иосиф

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Место рождения

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Таранов Иван

Мать: Таранова Софья

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Таранова Наталья

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Татиана

Мать ребёнка: Таранова Наталья

Рождение ребёнка
1832

Сын: Таранов Андрей

Мать ребёнка: Таранова Наталья

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Новицкая Ксения

Мать ребёнка: Таранова Наталья

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1860
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
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