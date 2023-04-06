Таранов Иосиф
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Таранов Иван
Мать: Таранова Софья
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Таранова Наталья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Татиана
Мать ребёнка: Таранова Наталья
Рождение ребёнка
1832
Сын: Таранов Андрей
Мать ребёнка: Таранова Наталья
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Новицкая Ксения
Мать ребёнка: Таранова Наталья
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1860