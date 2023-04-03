Таранова (Бильдиёва?) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таранова (Бильдиёва?) Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1784

Отец: Бильдиёв Тимофей

Мать: Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Сын: Таранов Филипп

Отец ребёнка: Таранов Иван

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Таранов Григорий

Отец ребёнка: Таранов Иван

Рождение ребёнка
1809

Сын: Таранов Иосиф

Отец ребёнка: Таранов Иван

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Таранова) Федосья

Отец ребёнка: Таранов Иван

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Таранова) Ирина

Отец ребёнка: Таранов Иван

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Таранова) Праскева

Отец ребёнка: Таранов Иван

Смерть
Неизвестно
1818 - 1821

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