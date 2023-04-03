Таранова (Бильдиёва?) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1784
Отец: Бильдиёв Тимофей
Мать: Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Сын: Таранов Филипп
Отец ребёнка: Таранов Иван
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Сын: Таранов Григорий
Отец ребёнка: Таранов Иван
Рождение ребёнка
1809
Сын: Таранов Иосиф
Отец ребёнка: Таранов Иван
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Таранова) Федосья
Отец ребёнка: Таранов Иван
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Таранова) Ирина
Отец ребёнка: Таранов Иван
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Таранова) Праскева
Отец ребёнка: Таранов Иван
Смерть
Неизвестно
1818 - 1821