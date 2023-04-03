Таранов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807
Отец: Таранов Иван
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1824
Сын: Таранов Василий
Мать ребёнка: (Пивоварова?) Анна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Таранов Яков
Мать ребёнка: (Пивоварова?) Анна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Таранов Иван
Мать ребёнка: (Пивоварова?) Анна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Таранова) Татьяна
Мать ребёнка: (Пивоварова?) Анна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Таранов Никита
Мать ребёнка: (Пивоварова?) Анна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Таранова) Настасья
Мать ребёнка: (Пивоварова?) Анна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Таранова) Акилина
Мать ребёнка: (Пивоварова?) Анна
Смерть
После 1860