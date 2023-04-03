Таранов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таранов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1779 г.р.

Мать

Вычислено 1784 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: Таранов Иван

Мать: Таранова (Бильдиёва?) Софья

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1824

Сын: Таранов Василий

Мать ребёнка: (Пивоварова?) Анна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Таранов Яков

Мать ребёнка: (Пивоварова?) Анна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Таранов Иван

Мать ребёнка: (Пивоварова?) Анна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Таранова) Татьяна

Мать ребёнка: (Пивоварова?) Анна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Таранов Никита

Мать ребёнка: (Пивоварова?) Анна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Таранова) Настасья

Мать ребёнка: (Пивоварова?) Анна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Таранова) Акилина

Мать ребёнка: (Пивоварова?) Анна

Смерть
После 1860

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