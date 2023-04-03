Таранов Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804
Отец: Таранов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таранова Варвара
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1824
Сын: Таранов Семен
Мать ребёнка: Таранова Варвара
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Таранова) Надежда
Мать ребёнка: Таранова Варвара
Рождение ребёнка
1828
Сын: Таранов Василий
Мать ребёнка: Таранова Варвара
Рождение ребёнка
1831
Сын: Таранов Михаил
Мать ребёнка: Таранова Варвара
Рождение ребёнка
1835
Сын: Таранов Константин
Мать ребёнка: Таранова Варвара
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Таранова) Анна
Мать ребёнка: Таранова Варвара
Рождение ребёнка
1847
Сын: Таранов Иван
Мать ребёнка: Анна
Смерть
После 1860