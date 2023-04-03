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Таранов Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1779 г.р.

Мать

Вычислено 1784 г.р.

Жена

1804 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: Таранов Иван

Мать: Таранова (Бильдиёва?) Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таранова Варвара

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1824

Сын: Таранов Семен

Мать ребёнка: Таранова Варвара

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Таранова) Надежда

Мать ребёнка: Таранова Варвара

Рождение ребёнка
1828

Сын: Таранов Василий

Мать ребёнка: Таранова Варвара

Рождение ребёнка
1831

Сын: Таранов Михаил

Мать ребёнка: Таранова Варвара

Рождение ребёнка
1835

Сын: Таранов Константин

Мать ребёнка: Таранова Варвара

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Таранова) Анна

Мать ребёнка: Таранова Варвара

Рождение ребёнка
1847

Сын: Таранов Иван

Мать ребёнка: Анна

Смерть
После 1860

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