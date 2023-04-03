(Таранова) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Таранова) Федосья

(Таранова) Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1779 г.р.

Мать

Вычислено 1784 г.р.

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Таранов Иван

Мать: Таранова Софья

Бракосочетание
Около 1828

Муж: Несмиянов Степан

Рождение ребёнка
1829

Сын: Несмиянов Яков

Отец ребёнка: Несмиянов Степан

Место жительства
Неизвестно
Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно