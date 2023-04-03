(Таранова) Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Таранов Иван
Мать: Таранова Софья
Бракосочетание
Около 1828
Муж: Несмиянов Степан
Рождение ребёнка
1829
Сын: Несмиянов Яков
Отец ребёнка: Несмиянов Степан
Место жительства
Неизвестно
Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно