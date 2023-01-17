Мелания Васильева
Место рождения
Дата рождения24.12.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
24.12.1863 ст.
Отец: Василий Яковлев
Мать: Агрипена Николаева
Крещение
29.12.1863 ст.
Николаевка, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Кадряковой государтсвенный крестьянин Кирилл Дмитриев, деревни Чувашского Карана государственного крестьянина Павла Петрова дочь девица Мария
Бракосочетание
11.11.1885 ст.
Муж: Алексей Ульянов
Нижние Юшады, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
жениху 23 года, невесте 22 года. Поручители по жениху: деревни Каран-Азиковой государственные крестьяне Терентий Димитриев и Василий Иванов; по невесте: деревни Каран-Азиковой государственные крестья... Показать все
Рождение ребёнка
10.07.1888 ст.
Дочь: Марина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Ульянов
Рождение ребёнка
18.07.1891 ст.
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Ульянов
Рождение ребёнка
12.06.1894 ст.
Дочь: Мясникова Ефросинья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Ульянов
Родители: деревни Вольного Темергана крестьянин Алексей Ульянов и законная его жена Мелания Васильева, оба православные. Восприемники: той же деревни уволенный в запас армии рядовой Василий Ульянов ... Показать все
Смерть
Неизвестно