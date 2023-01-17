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Алексей Ульянов

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Место рождения

Каран-Азиково, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1863 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Каран-Азиково, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.11.1885 ст.

Жена: Мелания Васильева

Нижние Юшады, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
жениху 23 года, невесте 22 года. Поручители по жениху: деревни Каран-Азиковой государственные крестьяне Терентий Димитриев и Василий Иванов; по невесте: деревни Каран-Азиковой государственные крестья... Показать все
Рождение ребёнка
10.07.1888 ст.

Дочь: Марина Алексеева

Мать ребёнка: Мелания Васильева

Вольный Тимирган, Мензелинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1891 ст.

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Мелания Васильева

Вольный Тимирган, Мензелинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1894 ст.

Дочь: Мясникова Ефросинья Алексеевна

Мать ребёнка: Мелания Васильева

Вольный Тимирган, Мензелинская волость, Мензелинский уезд
Родители: деревни Вольного Темергана крестьянин Алексей Ульянов и законная его жена Мелания Васильева, оба православные. Восприемники: той же деревни уволенный в запас армии рядовой Василий Ульянов ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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