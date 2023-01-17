Алексей Ульянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1885 ст.
Жена: Мелания Васильева
Нижние Юшады, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
жениху 23 года, невесте 22 года. Поручители по жениху: деревни Каран-Азиковой государственные крестьяне Терентий Димитриев и Василий Иванов; по невесте: деревни Каран-Азиковой государственные крестья... Показать все
Рождение ребёнка
10.07.1888 ст.
Дочь: Марина Алексеева
Мать ребёнка: Мелания Васильева
Рождение ребёнка
18.07.1891 ст.
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Мелания Васильева
Рождение ребёнка
12.06.1894 ст.
Дочь: Мясникова Ефросинья Алексеевна
Мать ребёнка: Мелания Васильева
Родители: деревни Вольного Темергана крестьянин Алексей Ульянов и законная его жена Мелания Васильева, оба православные. Восприемники: той же деревни уволенный в запас армии рядовой Василий Ульянов ... Показать все
Смерть
Неизвестно