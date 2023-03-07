Тюрин Сергей Алексеев
Место рождения
Дата рождения16.09.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1892 ст.
Отец: Тюрин Алексей Ульянов
Мать: Тюрина Мелания Васильева
Крещение
25.09.1892 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: той же деревни (Вольного Тимергана) крестьянин Павел Алексеев Тюринов и деревни Петровского-Сорончака крестьянская жена Фекла Иванова Савоськина
Смерть
Неизвестно