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Тюрин Сергей Алексеев

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Место рождения

Вольный Тимирган, Мензелинская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

16.09.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1892 ст.

Отец: Тюрин Алексей Ульянов

Мать: Тюрина Мелания Васильева

Вольный Тимирган, Мензелинская волость, Мензелинский уезд
Крещение
25.09.1892 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: той же деревни (Вольного Тимергана) крестьянин Павел Алексеев Тюринов и деревни Петровского-Сорончака крестьянская жена Фекла Иванова Савоськина
Смерть
Неизвестно
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