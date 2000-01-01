деревня Вольный Тимирган, деревня Вольный Тимирган, Мензелинская волость, Мензелинский уезд (на 1906) — Familio

Вольный Тимирган

Мензелинская волость, Мензелинский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2346Вольный Тимирган, деревня.при рч. Вязовке.18223487121Р. —

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Мензелинская волость
5Вольный Тимерган, д. при реч. Вязовке, пр. дор., час., бак. лав., х.-з. маг.181863179193Земледелие
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