(Тюрина) Евдокия Алексеева
Место рождения
Дата рождения19.02.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.02.1876 ст.
Отец: Тюрин Алексей Ульянов
Мать: Тюрина Мелания Васильева
Родители: деревни Вольного Темиргана крестьянин Алексей Ульянов Тюрин и законная жена его Мелания Васильева, оба православные
Крещение
22.02.1876 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Николаевский собор. Восприемники: той же деревни крестьянин Федор Яковлев и той же деревни крестьянская девица Варвара Ульянова
Смерть
Неизвестно