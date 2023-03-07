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(Тюрина) Евдокия Алексеева

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Место рождения

Вольный Тимирган, Мензелинская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

19.02.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1876 ст.

Отец: Тюрин Алексей Ульянов

Мать: Тюрина Мелания Васильева

Вольный Тимирган, Мензелинская волость, Мензелинский уезд
Родители: деревни Вольного Темиргана крестьянин Алексей Ульянов Тюрин и законная жена его Мелания Васильева, оба православные
Крещение
22.02.1876 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Николаевский собор. Восприемники: той же деревни крестьянин Федор Яковлев и той же деревни крестьянская девица Варвара Ульянова
Смерть
Неизвестно
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