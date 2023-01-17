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Марина Алексеева

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Место рождения

Вольный Тимирган, Мензелинская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

10.07.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1888 ст.

Отец: Алексей Ульянов

Мать: Мелания Васильева

Вольный Тимирган, Мензелинская волость, Мензелинский уезд
Крещение
17.07.1888 ст.
Нижние Юшады, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Вольного Темергана уволенный в запас армии рядовой Василий Ульянов и той же деревни крестьянская девица Фёкла Иванова
Смерть
Неизвестно
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