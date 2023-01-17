Марина Алексеева
Место рождения
Дата рождения10.07.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1888 ст.
Отец: Алексей Ульянов
Мать: Мелания Васильева
Крещение
17.07.1888 ст.
Нижние Юшады, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Вольного Темергана уволенный в запас армии рядовой Василий Ульянов и той же деревни крестьянская девица Фёкла Иванова
Смерть
Неизвестно