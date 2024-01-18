Ирина Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Васильев

Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Дочь: Тюрина Мелания Васильева

Отец ребёнка: Василий Васильев

Верхний Суранчак, Богодаровская волость, Мензелинский уезд
Смерть
Неизвестно

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