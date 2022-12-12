село Новое Мазино, село Новое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Новое Мазино

Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2296Покровское (Новая Мазина, Сурончаг), село.при рч. Сурончаге.3542122414445Р. — Церковь православная 1. Училище. Лавок 6. Базары по пятницам. Торжки: в день Св. Троицы, 29 июня и 1 октября. Пчеловодство, портняжничество, валеное производство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Богодаровская волость
1126. Покровка (Новое Мазино, Сурончаг), село бывшее государственное, дворов 172, жителей 1027, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, шк Показать все

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Богодаровская волость
9Новая Мазина, с. на кл. Суронгаче, зем. трак., вол. прав., зем. фельдш. пун., церковь, зем. учил., х.-з. маг., вин., пив. и 6 бак. лав., баз., 2 калач. завед.30221681732Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Мензелинский район
189791Новое Мазиносело55°28'53°06'N-39-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Мензелинский муниципальный район, Новомазинское сельское поселение
92640459101с Новое Мазиносело
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