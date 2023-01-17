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Мясникова Ефросинья Алексеевна

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Место рождения

Вольный Тимирган, Мензелинская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

12.06.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1894 ст.

Отец: Алексей Ульянов

Мать: Мелания Васильева

Вольный Тимирган, Мензелинская волость, Мензелинский уезд
Родители: деревни Вольного Темергана крестьянин Алексей Ульянов и законная его жена Мелания Васильева, оба православные. Восприемники: той же деревни уволенный в запас армии рядовой Василий Ульянов ... Показать все
Бракосочетание
21.01.1913 ст.

Муж: Мясников Пётр Никитич

Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Поручители по жениху: Деревни Новых Челнов крестьяне: Александр Петров Мясников, Дмитрий Матвеев Новичков и Пётр Павлов Мясников. По невесте: Деревни Вольного Темергана крестьяне: Павел Алексеев Улья... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1913 ст.

Дочь: Крекова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Мясников Пётр Никитич

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1915 ст.

Сын: Мясников Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Мясников Пётр Никитич

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
23.11.1916 ст.

Сын: Мясников Степан Петрович

Отец ребёнка: Мясников Пётр Никитич

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1925

Дочь: Мясникова Александра Петровна

Отец ребёнка: Мясников Пётр Никитич

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1933

Сын: Мясников Михаил Петрович

Отец ребёнка: Мясников Пётр Никитич

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
До 1933

Сын: Мясников Павел Петрович

Отец ребёнка: Мясников Пётр Никитич

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Смерть
Неизвестно
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