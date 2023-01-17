Мясникова Ефросинья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения12.06.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1894 ст.
Отец: Алексей Ульянов
Мать: Мелания Васильева
Родители: деревни Вольного Темергана крестьянин Алексей Ульянов и законная его жена Мелания Васильева, оба православные. Восприемники: той же деревни уволенный в запас армии рядовой Василий Ульянов ... Показать все
Бракосочетание
21.01.1913 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Поручители по жениху: Деревни Новых Челнов крестьяне: Александр Петров Мясников, Дмитрий Матвеев Новичков и Пётр Павлов Мясников. По невесте: Деревни Вольного Темергана крестьяне: Павел Алексеев Улья... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1913 ст.
Дочь: Крекова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Мясников Пётр Никитич
Рождение ребёнка
01.03.1915 ст.
Отец ребёнка: Мясников Пётр Никитич
Рождение ребёнка
23.11.1916 ст.
Отец ребёнка: Мясников Пётр Никитич
Рождение ребёнка
12.03.1925
Дочь: Мясникова Александра Петровна
Отец ребёнка: Мясников Пётр Никитич
Рождение ребёнка
26.05.1933
Отец ребёнка: Мясников Пётр Никитич
Рождение ребёнка
До 1933
Отец ребёнка: Мясников Пётр Никитич
Смерть
Неизвестно