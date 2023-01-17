Захаров (Курочкин) Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров (Курочкин) Иван Николаевич

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Место рождения

Ильинское, Фаленский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Курочкин Николай Захарович

Мать: Курочкина Наталья Матвеевна

Ильинское, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Образование
По 15.07.1834 ст.
Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
С 14.10.1834 по 08.01.1837 ст.
Суна, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Сергиева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Анна Ивановна

Суна, Сунский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
До 1836 ст.

Жена: Захарова Анна Ивановна

Работа или профессия
С 08.01.1837 ст.
Верхосунье, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Денисова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Анна Ивановна

Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Мухачёва Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Анна Ивановна

Верхосунье, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Захаров Василий Иванович

Мать ребёнка: Захарова Анна Ивановна

Верхосунье, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Захарова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Анна Ивановна

Верхосунье, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.07.1854 ст.

Дочь: Фёдорова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Анна Ивановна

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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