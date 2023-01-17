Захаров (Курочкин) Иван Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Образование
По 15.07.1834 ст.
Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
С 14.10.1834 по 08.01.1837 ст.
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Сергиева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Анна Ивановна
Бракосочетание
До 1836 ст.
Жена: Захарова Анна Ивановна
Работа или профессия
С 08.01.1837 ст.
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Денисова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Анна Ивановна
Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Мухачёва Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: Захарова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Захарова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
23.07.1854 ст.
Дочь: Фёдорова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Анна Ивановна
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно