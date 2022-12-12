Курочкина (Васнецова) Наталья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Васнецова) Наталья Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Около 1842

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Васнецов Матвей Андреевич

Мать: Васнецова Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Захаров Иван Николаевич

Отец ребёнка: Курочкин Николай Захарович

Ильинское, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Чемоданова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Курочкин Николай Захарович

Рождение ребёнка
Около 14.10.1818

Сын: Захаров Василий Николаевич

Отец ребёнка: Курочкин Николай Захарович

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Афанасия Николаевна

Отец ребёнка: Курочкин Николай Захарович

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Захаров Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Курочкин Николай Захарович

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Сивкова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Курочкин Николай Захарович

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Захаров Иван Николаевич

Отец ребёнка: Курочкин Николай Захарович

Рождение ребёнка
26.04.1832

Сын: Курочкин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Курочкин Николай Захарович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1842
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