Курочкина (Васнецова) Наталья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиОколо 1842
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Курочкин Николай Захарович
Ильинское, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Чемоданова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Курочкин Николай Захарович
Рождение ребёнка
Около 14.10.1818
Сын: Захаров Василий Николаевич
Отец ребёнка: Курочкин Николай Захарович
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Афанасия Николаевна
Отец ребёнка: Курочкин Николай Захарович
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Захаров Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Курочкин Николай Захарович
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Сивкова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Курочкин Николай Захарович
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Курочкин Николай Захарович
Рождение ребёнка
26.04.1832
Сын: Курочкин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Курочкин Николай Захарович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1842