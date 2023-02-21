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Васнецов Матвей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Васнецов Андрей Иосифович

Мать: Васнецова Анастасия Якимовна

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Васнецов Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Евгения Матвеевна

Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Курочкина Наталья Матвеевна

Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Екатерина Матвеевна

Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Головина Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Зонова Александра Матвеевна

Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1844
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