Васнецов Матвей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Васнецов Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Евгения Матвеевна
Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Курочкина Наталья Матвеевна
Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Екатерина Матвеевна
Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Головина Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Зонова Александра Матвеевна
Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1844