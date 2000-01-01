Васнецов Андрей Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Васнецов Иосиф Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Лобовикова Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Васнецова Анастасия Якимовна
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Лятушевич Акилина Андреевна
Мать ребёнка: Васнецова Анастасия Якимовна
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Васнецов Максим Андреевич
Мать ребёнка: Васнецова Анастасия Якимовна
Рождение ребёнка
Около 1756
Мать ребёнка: Васнецова Анастасия Якимовна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Васнецов Матвей Андреевич
Мать ребёнка: Васнецова Анастасия Якимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник, иерей в Курчуме
Смерть
1790