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Васнецов Андрей Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Васнецов Иосиф Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Лобовикова Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Васнецова Анастасия Якимовна

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Лятушевич Акилина Андреевна

Мать ребёнка: Васнецова Анастасия Якимовна

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Васнецов Максим Андреевич

Мать ребёнка: Васнецова Анастасия Якимовна

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Васнецов Петр Андреевич

Мать ребёнка: Васнецова Анастасия Якимовна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Васнецов Матвей Андреевич

Мать ребёнка: Васнецова Анастасия Якимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник, иерей в Курчуме
Смерть
1790
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