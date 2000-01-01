Васнецов Максим Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиОколо 1790
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Васнецов Георгий Максимович
Мать ребёнка: Васнецова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Васнецов Алексей Максимович
Мать ребёнка: Васнецова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: Васнецова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Васнецов Андрей Максимович
Мать ребёнка: Васнецова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Васнецов Григорий Максимович
Мать ребёнка: Васнецова Мария Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
протодиакон Кафедрального Свято-Троицкого Николаевского Собора г. Вятки 1782 г.
Смерть
Около 1790