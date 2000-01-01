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Васнецов Максим Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Около 1790

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Васнецов Андрей Иосифович

Мать: Васнецова Анастасия Якимовна

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Васнецов Георгий Максимович

Мать ребёнка: Васнецова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Васнецов Алексей Максимович

Мать ребёнка: Васнецова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Васнецов Иван Максимович

Мать ребёнка: Васнецова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Васнецов Андрей Максимович

Мать ребёнка: Васнецова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Васнецов Григорий Максимович

Мать ребёнка: Васнецова Мария Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
протодиакон Кафедрального Свято-Троицкого Николаевского Собора г. Вятки 1782 г.
Смерть
Около 1790
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