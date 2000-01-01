Васнецов Григорий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Васнецов Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Васнецова Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Васнецов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Васнецова Ирина Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон с. Макарово 1812-1830, с. Ономарское Яр. у. 1842