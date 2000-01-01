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Васнецов Григорий Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Васнецов Максим Андреевич

Мать: Васнецова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Васнецов Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Васнецова Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Васнецов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Васнецова Ирина Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон с. Макарово 1812-1830, с. Ономарское Яр. у. 1842
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