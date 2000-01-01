Васнецова (Долгушина) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова (Долгушина) Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Васнецов Георгий Максимович

Отец ребёнка: Васнецов Максим Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Васнецов Алексей Максимович

Отец ребёнка: Васнецов Максим Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Васнецов Иван Максимович

Отец ребёнка: Васнецов Максим Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Васнецов Андрей Максимович

Отец ребёнка: Васнецов Максим Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Васнецов Григорий Максимович

Отец ребёнка: Васнецов Максим Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
диаконская дочь
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