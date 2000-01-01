Васнецова (Долгушина) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Васнецов Георгий Максимович
Отец ребёнка: Васнецов Максим Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Васнецов Алексей Максимович
Отец ребёнка: Васнецов Максим Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1782
Отец ребёнка: Васнецов Максим Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Васнецов Андрей Максимович
Отец ребёнка: Васнецов Максим Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Васнецов Григорий Максимович
Отец ребёнка: Васнецов Максим Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
диаконская дочь