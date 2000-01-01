Васнецов Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиМежду 1823 и 1832
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: Васнецова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Васнецова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Васнецов Никандр Иванович
Мать ребёнка: Васнецова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Княгинская Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Васнецова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Васнецов Александр Иванович
Мать ребёнка: Васнецова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Васнецов Ювеналий Иванович
Мать ребёнка: Васнецова Евдокия Никифоровна
Работа или профессия
Неизвестно
священник с. Холуницкое, Слободской округи
Смерть
Между 1823 и 1832