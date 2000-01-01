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Васнецов Иван Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Между 1823 и 1832

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Васнецов Максим Андреевич

Мать: Васнецова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Васнецов Яким Иванович

Мать ребёнка: Васнецова Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Васнецов Петр Иванович

Мать ребёнка: Васнецова Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Васнецов Никандр Иванович

Мать ребёнка: Васнецова Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Княгинская Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Васнецова Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Васнецов Александр Иванович

Мать ребёнка: Васнецова Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Васнецов Ювеналий Иванович

Мать ребёнка: Васнецова Евдокия Никифоровна

Работа или профессия
Неизвестно
священник с. Холуницкое, Слободской округи
Смерть
Между 1823 и 1832
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