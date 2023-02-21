Васнецова Евдокия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Васнецов Иван Максимович
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Васнецов Иван Максимович
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Васнецов Никандр Иванович
Отец ребёнка: Васнецов Иван Максимович
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Княгинская Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Васнецов Иван Максимович
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Васнецов Александр Иванович
Отец ребёнка: Васнецов Иван Максимович
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Васнецов Ювеналий Иванович
Отец ребёнка: Васнецов Иван Максимович
Работа или профессия
Неизвестно