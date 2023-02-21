Васнецова Евдокия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова Евдокия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Васнецов Яким Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Максимович

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Васнецов Петр Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Максимович

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Васнецов Никандр Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Максимович

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Княгинская Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Васнецов Иван Максимович

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Васнецов Александр Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Максимович

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Васнецов Ювеналий Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Максимович

Работа или профессия
Неизвестно
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