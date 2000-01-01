Васнецова Ирина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Васнецов Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Васнецов Григорий Максимович
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Васнецов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Васнецов Григорий Максимович
Работа или профессия
Неизвестно