Васнецов Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смерти1881
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Рождение ребёнка
20.01.1838
Сын: Васнецов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Васнецова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Васнецов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Васнецова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Васнецов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Васнецова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Васнецова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Златинская Инна Алексеевна
Мать ребёнка: Васнецова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Якимова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Васнецова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Васнецов Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Васнецова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Васнецов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Васнецова Анна Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
священник с. Вавож (1837 г.), Священник с. Вавож-Можги 1844-1878
Смерть
1881