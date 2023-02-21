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Васнецов Алексей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

1881

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Васнецов Григорий Максимович

Мать: Васнецова Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.01.1838

Сын: Васнецов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Васнецова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Васнецов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Васнецова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Васнецов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Васнецова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Васнецов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Васнецова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Златинская Инна Алексеевна

Мать ребёнка: Васнецова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Якимова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Васнецова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Васнецов Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Васнецова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Васнецов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Васнецова Анна Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
священник с. Вавож (1837 г.), Священник с. Вавож-Можги 1844-1878
Смерть
1881
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