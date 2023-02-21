Васнецов Семен Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смерти1885
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Рождение ребёнка
Около 1839
Мать ребёнка: Васнецова Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Бердникова Мария Семеновна
Мать ребёнка: Васнецова Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Александра Семеновна
Мать ребёнка: Васнецова Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Глазырина Елена Семеновна
Мать ребёнка: Васнецова Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Васнецов Дмитрий Семенович
Мать ребёнка: Васнецова Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Васнецов Алексей Семенович
Мать ребёнка: Васнецова Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: Васнецова Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: Васнецова Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: Васнецова Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Васнецов Александр Семенович
Мать ребёнка: Васнецова Александра Георгиевна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Савали с 1870, с. Соловецкое с 1875
Смерть
1885