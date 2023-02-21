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Васнецов Семен Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

1885

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Васнецов Григорий Максимович

Мать: Васнецова Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Васнецов Иван Семенович

Мать ребёнка: Васнецова Александра Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Бердникова Мария Семеновна

Мать ребёнка: Васнецова Александра Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Александра Семеновна

Мать ребёнка: Васнецова Александра Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Глазырина Елена Семеновна

Мать ребёнка: Васнецова Александра Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Васнецов Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Васнецова Александра Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Васнецов Алексей Семенович

Мать ребёнка: Васнецова Александра Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Васнецов Илья Семенович

Мать ребёнка: Васнецова Александра Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Васнецов Аким Семенович

Мать ребёнка: Васнецова Александра Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Васнецов Семен Семенович

Мать ребёнка: Васнецова Александра Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Васнецов Александр Семенович

Мать ребёнка: Васнецова Александра Георгиевна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Савали с 1870, с. Соловецкое с 1875
Смерть
1885
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