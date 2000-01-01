Васнецов Иосиф Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаснецов Иосиф Дмитриевич

Васнецов Иосиф Дмитриевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

02.06.1759

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Васнецов Дмитрий Игнатьевич

Мать: Unknown

Рождение ребёнка
1722

Сын: Васнецов Андрей Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Васнецов Прокопий Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Васнецов Иван Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1738

Дочь: Питиримова Мария Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
диакон Спасской церкви села Ошеть
Смерть
02.06.1759
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close