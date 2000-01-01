Васнецов Иосиф Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смерти02.06.1759
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Васнецов Дмитрий Игнатьевич
Мать: Unknown
Рождение ребёнка
1722
Сын: Васнецов Андрей Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Васнецов Прокопий Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1738
Дочь: Питиримова Мария Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
диакон Спасской церкви села Ошеть
Смерть
02.06.1759