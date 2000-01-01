Васнецов Дмитрий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецов Дмитрий Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1661

Дата смерти

1721

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1661

Отец: Васнецов Игнатий

Мать: Unknown

Рождение ребёнка
Около 1682

Сын: Васнецов Афанасий Дмитриевич

Мать ребёнка: Unknown

Рождение ребёнка
Около 1691

Сын: Васнецов Кузьма Дмитриевич

Мать ребёнка: Unknown

Рождение ребёнка
1700

Сын: Васнецов Иосиф Дмитриевич

Мать ребёнка: Unknown

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васнецов Савватий Дмитриевич

Мать ребёнка: Unknown

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Unknown

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
1721
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