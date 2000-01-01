Васнецов Дмитрий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1661
Дата смерти1721
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1661
Отец: Васнецов Игнатий
Мать: Unknown
Рождение ребёнка
Около 1682
Сын: Васнецов Афанасий Дмитриевич
Мать ребёнка: Unknown
Рождение ребёнка
Около 1691
Сын: Васнецов Кузьма Дмитриевич
Мать ребёнка: Unknown
Рождение ребёнка
1700
Сын: Васнецов Иосиф Дмитриевич
Мать ребёнка: Unknown
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васнецов Савватий Дмитриевич
Мать ребёнка: Unknown
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Unknown
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
1721