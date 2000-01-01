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Васнецов Прокопий Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

Около 1786

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Васнецов Иосиф Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Васнецов Сидор Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Прасковья Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Ирина Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Васнецов Семен Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Васнецов Никита Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Васнецов Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Стефанида Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
диакон в Кырчанах
Смерть
Около 1786
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