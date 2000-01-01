Васнецов Прокопий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиОколо 1786
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец: Васнецов Иосиф Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Васнецов Сидор Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Прасковья Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Ирина Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Васнецов Семен Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Васнецов Никита Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Васнецов Иван Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Стефанида Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
диакон в Кырчанах
Смерть
Около 1786