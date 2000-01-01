Unknown — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Unknown

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1682

Сын: Васнецов Афанасий Дмитриевич

Отец ребёнка: Васнецов Дмитрий Игнатьевич

Рождение ребёнка
Около 1691

Сын: Васнецов Кузьма Дмитриевич

Отец ребёнка: Васнецов Дмитрий Игнатьевич

Рождение ребёнка
1700

Сын: Васнецов Иосиф Дмитриевич

Отец ребёнка: Васнецов Дмитрий Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васнецов Савватий Дмитриевич

Отец ребёнка: Васнецов Дмитрий Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васнецов Дмитрий Игнатьевич

Работа или профессия
Неизвестно
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