Unknown
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1682
Сын: Васнецов Афанасий Дмитриевич
Отец ребёнка: Васнецов Дмитрий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1691
Сын: Васнецов Кузьма Дмитриевич
Отец ребёнка: Васнецов Дмитрий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1700
Сын: Васнецов Иосиф Дмитриевич
Отец ребёнка: Васнецов Дмитрий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васнецов Савватий Дмитриевич
Отец ребёнка: Васнецов Дмитрий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васнецов Дмитрий Игнатьевич
Работа или профессия
Неизвестно