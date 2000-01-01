Васнецова (Шевцова) Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова (Шевцова) Прасковья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Васнецов Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Васнецов Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Васнецов Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Евгения Матвеевна

Отец ребёнка: Васнецов Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Курочкина Наталья Матвеевна

Отец ребёнка: Васнецов Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Васнецов Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Головина Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Васнецов Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Зонова Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Васнецов Матвей Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
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