Васнецова (Шевцова) Прасковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Васнецов Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Васнецов Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Васнецов Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Евгения Матвеевна
Отец ребёнка: Васнецов Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Курочкина Наталья Матвеевна
Отец ребёнка: Васнецов Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Васнецов Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Головина Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Васнецов Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Зонова Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Васнецов Матвей Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно