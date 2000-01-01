Головина (Васнецова) Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Головин Михаил Василеьвич
Отец ребёнка: Головин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Головин Филарет Васильевич
Отец ребёнка: Головин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Левашева Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Головин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Головин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Головин Василий Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно