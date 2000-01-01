Головина (Васнецова) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина (Васнецова) Анна Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Васнецов Матвей Андреевич

Мать: Васнецова Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Головин Михаил Василеьвич

Отец ребёнка: Головин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Головин Филарет Васильевич

Отец ребёнка: Головин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Левашева Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Головин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Головин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Головин Василий Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
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