Головин Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиДо 1862
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Головин Михаил Василеьвич
Мать ребёнка: Головина Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Головин Филарет Васильевич
Мать ребёнка: Головина Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Левашева Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Головина Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Головина Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Головина Анна Матвеевна
Работа или профессия
Неизвестно
священник с. Ухтым (1832 г.)
Смерть
До 1862