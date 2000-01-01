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Головин Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

До 1862

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Головин Михаил Василеьвич

Мать ребёнка: Головина Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Головин Филарет Васильевич

Мать ребёнка: Головина Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Левашева Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Головина Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Головина Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Головина Анна Матвеевна

Работа или профессия
Неизвестно
священник с. Ухтым (1832 г.)
Смерть
До 1862
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