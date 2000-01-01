Левашева (Головина) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Левашев Николай Куприянович
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Левашев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Левашев Николай Куприянович
Рождение ребёнка
Около 1852
Отец ребёнка: Левашев Николай Куприянович
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Павла Николаевна
Отец ребёнка: Левашев Николай Куприянович
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Левашев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Левашев Николай Куприянович
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Левашев Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Левашев Николай Куприянович
Рождение ребёнка
26.01.1862
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Левашев Николай Куприянович
Работа или профессия
Неизвестно