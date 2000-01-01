Левашева (Головина) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левашева (Головина) Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Головин Василий Михайлович

Мать: Головина Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Левашев Николай Куприянович

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Левашев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Левашев Николай Куприянович

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Левашев Павел Николаевич

Отец ребёнка: Левашев Николай Куприянович

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Павла Николаевна

Отец ребёнка: Левашев Николай Куприянович

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Левашев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Левашев Николай Куприянович

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Левашев Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Левашев Николай Куприянович

Рождение ребёнка
26.01.1862

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Левашев Николай Куприянович

Работа или профессия
Неизвестно
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