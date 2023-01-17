Курочкин Николай Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурочкин Николай Захарович

Курочкин Николай Захарович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Около 1864

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Курочкин Захарий Стефанович

Мать: Курочкина София Феоктистовна

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Захаров Иван Николаевич

Мать ребёнка: Курочкина Наталья Матвеевна

Ильинское, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Чемоданова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Курочкина Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 14.10.1818

Сын: Захаров Василий Николаевич

Мать ребёнка: Курочкина Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Афанасия Николаевна

Мать ребёнка: Курочкина Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Захаров Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Курочкина Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Сивкова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Курочкина Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Захаров Иван Николаевич

Мать ребёнка: Курочкина Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
26.04.1832

Сын: Курочкин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Курочкина Наталья Матвеевна

Работа или профессия
Неизвестно
иерей с. Верхосвятицкое 1826 г.
Смерть
Около 1864
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close