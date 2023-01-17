Курочкин Николай Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиОколо 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Рождение ребёнка
Около 1813
Мать ребёнка: Курочкина Наталья Матвеевна
Ильинское, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Чемоданова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Курочкина Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 14.10.1818
Сын: Захаров Василий Николаевич
Мать ребёнка: Курочкина Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Афанасия Николаевна
Мать ребёнка: Курочкина Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Захаров Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Курочкина Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Сивкова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Курочкина Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Курочкина Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
26.04.1832
Сын: Курочкин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Курочкина Наталья Матвеевна
Работа или профессия
Неизвестно
иерей с. Верхосвятицкое 1826 г.
Смерть
Около 1864