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Курочкин Захарий Стефанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Курочкин Стефан Григорьевич

Мать: Курочкина Мария

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Завойский Николай Захарович

Мать ребёнка: Курочкина София Феоктистовна

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Летушевич Мария Захаровна

Мать ребёнка: Курочкина София Феоктистовна

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Курочкин Иван Захарович

Мать ребёнка: Курочкина София Феоктистовна

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Курочкин Илья Захарович

Мать ребёнка: Курочкина София Феоктистовна

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Ирина Захаровна

Мать ребёнка: Курочкина София Феоктистовна

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Курочкин Павел Захарович

Мать ребёнка: Курочкина София Феоктистовна

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Курочкин Семён Захарович

Мать ребёнка: Курочкина София Феоктистовна

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Трапицына Анна Захаровна

Мать ребёнка: Курочкина София Феоктистовна

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Курочкин Николай Захарович

Мать ребёнка: Курочкина София Феоктистовна

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Курочкин Николай Захарович

Мать ребёнка: Курочкина София Феоктистовна

Работа или профессия
Неизвестно
священник, священник в Лапугино (Рождественское) 1798-1801
Смерть
1812
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