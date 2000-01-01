Курочкин Захарий Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Курочкин Стефан Григорьевич
Мать: Курочкина Мария
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Завойский Николай Захарович
Мать ребёнка: Курочкина София Феоктистовна
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Летушевич Мария Захаровна
Мать ребёнка: Курочкина София Феоктистовна
Рождение ребёнка
Около 1776
Мать ребёнка: Курочкина София Феоктистовна
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: Курочкина София Феоктистовна
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Ирина Захаровна
Мать ребёнка: Курочкина София Феоктистовна
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Курочкина София Феоктистовна
Рождение ребёнка
Около 1784
Мать ребёнка: Курочкина София Феоктистовна
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Трапицына Анна Захаровна
Мать ребёнка: Курочкина София Феоктистовна
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Курочкин Николай Захарович
Мать ребёнка: Курочкина София Феоктистовна
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Курочкин Николай Захарович
Мать ребёнка: Курочкина София Феоктистовна
Работа или профессия
Неизвестно
священник, священник в Лапугино (Рождественское) 1798-1801
Смерть
1812