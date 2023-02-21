Курочкин Семён Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурочкин Семён Захарович

Курочкин Семён Захарович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Курочкин Захарий Стефанович

Мать: Курочкина София Феоктистовна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Александрийский Михаил Семенович

Мать ребёнка: Курочкина Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Курочкин Павел Семенович

Мать ребёнка: Курочкина Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Александра Семеновна

Мать ребёнка: Курочкина Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Афанасия Семеновна

Мать ребёнка: Курочкина Александра Никифоровна

Работа или профессия
Неизвестно
иерей с. Ухтым Глазовск. уезда (1812 г.)
Смерть
1820
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close