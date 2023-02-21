Курочкин Семён Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Рождение ребёнка
1810
Сын: Александрийский Михаил Семенович
Мать ребёнка: Курочкина Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: Курочкина Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Александра Семеновна
Мать ребёнка: Курочкина Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Афанасия Семеновна
Мать ребёнка: Курочкина Александра Никифоровна
Работа или профессия
Неизвестно
иерей с. Ухтым Глазовск. уезда (1812 г.)
Смерть
1820